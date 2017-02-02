Администрация ОАО «Мурманоблгаз» напоминает: необходимо соблюдать правила пользования газом в быту.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра газовые плиты с зажженными горелками;

- закрывать вентиляционные решетки;

- производить самовольную газификацию квартиры, перестановку, замену и ремонт газопроводов, газовых приборов, баллонов и запорной арматуры, вносить изменения в конструкцию газовых плит;

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, закрывать (зашивать) газопровод, арматуру стеновыми панелями, без согласования с ОАО «Мурманоблгаз»;

- допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста и лиц, не знающих Правил обращения с газовыми приборами.

ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХ ГАЗА, НЕОБХОДИМО:

- перекрыть краны на газовой плите и перед ней;

- проветрить помещение сквозняком, так как пары газа тяжелее воздуха;

- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного тел. 104.

ДО ПРИЕЗДА АВАРИЙНОЙ БРИГАДЫ НЕЛЬЗЯ:

-включать или выключать электроосвещение, пользоваться электрозвонком;

- допускать применение открытого огня.

Будьте внимательны, пользуясь газом! Помните, газ опасен только при неправильном обращении с ним.

Администрация г. Мурманска