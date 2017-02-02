Администрация ОАО «Мурманоблгаз» напоминает: необходимо соблюдать правила пользования газом в быту.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра газовые плиты с зажженными горелками;
- закрывать вентиляционные решетки;
- производить самовольную газификацию квартиры, перестановку, замену и ремонт газопроводов, газовых приборов, баллонов и запорной арматуры, вносить изменения в конструкцию газовых плит;
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, закрывать (зашивать) газопровод, арматуру стеновыми панелями, без согласования с ОАО «Мурманоблгаз»;
- допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста и лиц, не знающих Правил обращения с газовыми приборами.
ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗАПАХ ГАЗА, НЕОБХОДИМО:
- перекрыть краны на газовой плите и перед ней;
- проветрить помещение сквозняком, так как пары газа тяжелее воздуха;
- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04, с мобильного тел. 104.
ДО ПРИЕЗДА АВАРИЙНОЙ БРИГАДЫ НЕЛЬЗЯ:
-включать или выключать электроосвещение, пользоваться электрозвонком;
- допускать применение открытого огня.
Будьте внимательны, пользуясь газом! Помните, газ опасен только при неправильном обращении с ним.
Администрация г. Мурманска