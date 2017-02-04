В Мурманской областной научной библиотеки откроется выставка «Есть одна незабываемая Россия»

4 февраля в 14 ч в отделе литературы по искусству Мурманской областной научной библиотеки откроется выставка «Есть одна незабываемая Россия».

На выставке будут представлены репродукции Николая Рериха, на которых художник запечатлел Русь языческую и православную, образы героев и подвижников, архитектурные этюды церквей. Экспозиция выставки включает фотографии семьи Рерихов и тематическую литературу из фондов Мурманского Рериховского общества, а также редкие издания Мурманской областной научной библиотеки. На открытии выставки вы сможете прослушать лекцию и услышать фрагмент записи выступления Святослава Рериха во время его визита в Россию в 1989 г.

Приглашаем всех, кто интересуется культурным наследием великой семьи Рерихов, на открытие выставки.

Вход свободный.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области