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04.02.2017 13:00

В Мурманской областной научной библиотеки откроется выставка «Есть одна незабываемая Россия»

4 февраля в 14 ч в отделе литературы по искусству Мурманской областной научной библиотеки откроется выставка «Есть одна незабываемая Россия».

На выставке будут представлены репродукции Николая Рериха, на которых художник запечатлел Русь  языческую и православную, образы героев и подвижников, архитектурные этюды церквей. Экспозиция выставки включает фотографии семьи Рерихов и тематическую литературу из фондов Мурманского Рериховского общества, а также редкие издания Мурманской областной научной библиотеки. На открытии выставки вы сможете прослушать лекцию и услышать фрагмент записи выступления Святослава Рериха во время его визита в Россию в 1989 г.
Приглашаем всех, кто интересуется культурным наследием великой семьи Рерихов, на открытие выставки.  
Вход свободный.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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