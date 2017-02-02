В Мурманской области полицейскими выявлено 409 нарушений ПДД

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек погиб.

2 февраля примерно в 2 часа 50 минут Апатитовом шоссе Кировского района водитель, управляя автомобилем «Ауди А6», допустил наезд на женщину 33 лет, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов. В результате происшествия пешеход скончалась на месте ДТП до приезда медицинской помощи.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 409 нарушений Правил дорожного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 245 нарушений ПДД.

32 нарушения допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей. Кроме того, выявлено 13 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 92 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД России по Мурманской области