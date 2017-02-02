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02.02.2017 16:00

Выпускники Заполярья написали итоговое сочинение (изложение) в дополнительный период

1 февраля в Мурманской области итоговое сочинение (изложение) писали 119 учеников.

«Сочинение прошло без технологических сбоев. Что же касается процедуры соблюдения Порядка проведения итогового сочинения (изложения), то было зафиксировано нарушение со стороны участника – наличие справочных материалов, вследствие чего выпускник был удален. На данный момент осуществляется проверка всех работ, результаты которой будут известны не позднее 15 февраля», – сообщила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах определены пять основных направлений тем сочинений в 2016-2017 учебном году: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». 
Информация о темах итогового сочинения в Мурманской области была опубликована на официальных сайтах Министерства образования и науки Мурманской области, ГАУДПО «Институт развития образования» и сайте официальной поддержки государственной итоговой аттестации в Мурманской области за 15 минут до его проведения. 
Третья (завершающая в 2017 году) «волна» написания итогового сочинения (изложения) состоится 3 мая. Напомним, что к участию в ней допускаются обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат в основной и дополнительный периоды (7 декабря 2016 и 1 февраля 2017), выпускники прошлых лет, а также участники, не явившиеся на итоговое сочинение или не завершившие его выполнение по уважительным причинам. 


Министерство образования и науки Мурманской области
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