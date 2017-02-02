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02.02.2017 10:35

Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области Эрик Хисматуллин – сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Ирина Елизарова.


Какие задачи решает национальная гвардия в Заполярье? Такова основная тема передачи «Север мой». Напомним, войска национальной гвардии Российской Федерации были созданы в минувшем году. На Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации возложено решение таких задач, как участие совместно с органами внутренних дел РФ в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения, участие в борьбе с терроризмом и с экстремизмом и в обеспечении правового режима контртеррористической операции, участие в борьбе с экстремизмом и территориальной обороне Российской Федерации. Также войска задействованы в охране важных государственных объектов и специальных грузов, оказании содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы РФ, осуществлении федерального государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности и осуществление вневедомственной охраны. 1 октября 2016 года начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области назначен полковник полиции Эрик Хисматуллин. Сегодня он ответит на вопросы радиослушателей.
Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.
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