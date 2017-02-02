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02.02.2017 15:20

Приговор спортивному тренеру, осужденному за насильственные преступления, вступил в законную силу

Приговором Ленинского районного суда г. Мурманска мужчина осужден по ч. 2 ст. 135 УК РФ за совершение развратных действий в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста. По совокупности преступлений осужденному окончательно назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Судом установлено, что в конце 2009 года он, будучи тренером детского спортивного центра, в помещении данного учреждения, совершил развратные действия в отношении одного из воспитанников. Ранее мужчина осуждался за совершение аналогичных действий в отношении других воспитанников данного центра.
От северянина и его защитников поступили апелляционные жалобы о несогласии с приговором суда, в которых они придерживались выработанной ранее позиции об отсутствии события преступления. Кроме того, в жалобах выражено мнение о допущенных при рассмотрении уголовного дела нарушениях уголовно-процессуального закона.
Государственный обвинитель в апелляционной инстанции возражал против удовлетворения доводов жалоб, поскольку вина мужчины установлена совокупностью представленных доказательств, которым судом дана полная, всесторонняя и объективная оценка. Каких либо нарушений требований УПК РФ ни в ходе проведения предварительного расследовании, ни в суде, установлено не было.
Мурманский областной суд, рассмотрев в заседании апелляционные жалобы стороны защиты, согласился с мнением прокурора об отсутствии оснований для отмены или изменения приговора.

Прокуратура Мурманской области
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