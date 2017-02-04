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04.02.2017 14:00

В Печенгском районе осужден мужчина, за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере

Печенгским районным судом оглашен приговор по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Судом установлено, что северянин, летом 2016 года сбывал наркотические средства, содержащие в своем составе триметифентанил и диацетилморфин (героин) наркозависимым лицам. Менее чем за месяц он и его подельники продали наркотических средств на сумму более 50 тысяч рублей.
Виновные в осуществлении данного преступления лица были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, совершение преступления пресечено, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Прокуратура Мурманской области
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