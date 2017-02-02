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02.02.2017 15:00

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов г. Кировска с 2009 года на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с жителя города алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

До 2016 года мужчина работал и регулярно выплачивал алименты. После увольнения у него образовалась задолженность около 50 тысяч рублей. Официального места работы у мужчины не было, имущество, за счет которого возможно было бы погасить задолженность, отсутствовало.
Судебный пристав, при личной встрече, разъяснил должнику о последствиях неоплаты алиментов: об уголовной ответственности, о применении таких мер, как ограничение в специальном праве управления транспортным средством и об ограничении права выезда за пределы РФ. Дальнейшая перспектива невозможности управления транспортным средством должника не устроила.
Через неделю он пришел к судебному приставу и сообщил, что устроился водителем в одну из организаций г. Кировска и предоставил копию трудовой книжки.
Образовавшаяся задолженность по алиментам стала уменьшаться и в январе 2017 года погашена в полном объеме.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
 
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