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02.02.2017 14:40

В Мончегорске сотрудники ГИБДД провели спортивный праздник для особенных детей

Инспекторы ГИБДД провели в Мончегорске веселые старты под названием «Бегаем, прыгаем, не тужим - с ПДД мы дружим!» для необычных детей. Участниками праздника стали воспитанники коррекционной школы-интерната.

Мероприятие было организовано силами педагогов школы и инспекторов дорожного движения. Главной целью мероприятия они ставили развитие навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах, снижение числа дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Для ребят было подготовлено четыре конкурса, каждый из которых был связан с правилами дорожного движения или работой инспекторов ГИБДД. Больше всего детям понравился конкурс «Инспектор ДПС». В ходе него нужно было надеть на себя головной убор и жилет настоящего инспектора и взять в руки жезл, причем требовалось сделать это на скорость.
Для победы в конкурсе «Внимание, дорога!» всем участникам команды нужно было как можно быстрее пробежать дистанцию, соблюдая требования дорожных знаков. А для болельщиков сотрудники Госавтоинспекции подготовили загадки и блиц-викторины, на вопросы которых зрители отвечали без ошибок.
В завершение праздника каждой команде вручили дипломы и памятные сувениры, а педагогам школы – диплом за активное участие в работе по профилактике дорожно-транспортного травматизма

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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