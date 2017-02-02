В Мончегорске сотрудники ГИБДД провели спортивный праздник для особенных детей

Инспекторы ГИБДД провели в Мончегорске веселые старты под названием «Бегаем, прыгаем, не тужим - с ПДД мы дружим!» для необычных детей. Участниками праздника стали воспитанники коррекционной школы-интерната.

Мероприятие было организовано силами педагогов школы и инспекторов дорожного движения. Главной целью мероприятия они ставили развитие навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах, снижение числа дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Для ребят было подготовлено четыре конкурса, каждый из которых был связан с правилами дорожного движения или работой инспекторов ГИБДД. Больше всего детям понравился конкурс «Инспектор ДПС». В ходе него нужно было надеть на себя головной убор и жилет настоящего инспектора и взять в руки жезл, причем требовалось сделать это на скорость.

Для победы в конкурсе «Внимание, дорога!» всем участникам команды нужно было как можно быстрее пробежать дистанцию, соблюдая требования дорожных знаков. А для болельщиков сотрудники Госавтоинспекции подготовили загадки и блиц-викторины, на вопросы которых зрители отвечали без ошибок.

В завершение праздника каждой команде вручили дипломы и памятные сувениры, а педагогам школы – диплом за активное участие в работе по профилактике дорожно-транспортного травматизма

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области