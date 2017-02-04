Мурманский колледж искусств приглашает северян на концерт выпускников фортепианного отделения разных лет

4 февраля в 18.00 в Мурманском колледже искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, 14,малый зал) состоится концерт выпускников фортепианного отделения разных лет, студентов Московской, Санкт-Петербургской, Петрозаводской и Саратовской консерваторий.

В их исполнении прозвучат шедевры фортепианного репертуара в контексте разных образовательных тенденций в исполнительском искусстве. В концерте принимают участие преподаватели колледжа - Иван Тимофеев, Роман Рудомётов, Мария Макарова.



/Мурманский колледж искусств/