В Мурманской областной филармонии состоится концерт саамского исполнителя йойков – Йохана Сары

6 февраля отмечается Международный день саамов. В этом году этот день особый – юбилейный: будет праздноваться 100-летие со дня первого саамского собрания, состоявшегося в городе Тронхейм (Норвегия) в 1917 году. Генеральное консульство Норвегии в Мурманске в сотрудничестве с Мурманской областной филармонией приготовили северянам подарок – концерт уникального саамского исполнителя йойков – Йохана Сары.

Йохан Сара-младший – оригинальный исполнитель традиционных песен саамов йойков. Уникальная комбинация йойков с элементами современной музыки позволяет добиться чарующего звучания, погружающего слушателей в состояние медитации. Любители этнической музыки как в Норвегии, так и за границей высоко оценивают творчество Йохана Сары-младшего. Концерт состоится 6 февраля в 19.00 в Музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии.