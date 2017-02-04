В Мурманске пройдет областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья "Рыцарский турнир"

Сегодня в 14.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья "Рыцарский турнир".

В конкурсе примут участие юноши из общественных организаций, коррекционных школ, отделений дневного пребывания инвалидов города Мурманска и Мурманской области.

Тема соревнования – "Герои Древней Греции". Каждый конкурсант построит свое выступление на основе мифов и легенд Древней Греции. Участники представят членам жюри и зрителям визитные карточки во время этапа "Дельфийские оракулы", "Чудеса Древней Греции" раскроют творческие способности конкурсантов, а "Путеводная нить" позволит участникам продемонстрировать свои спортивные навыки. Во время этапа "Колесо времени" юноши предстанут в образе Греческих героев.

Все участники конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победителю вручается диплом лауреата конкурса.

Мероприятие направлено на содействие социокультурной активности молодежи, создание условий для содержательного досуга молодых инвалидов и привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности молодежи с ограниченными возможностями здоровья как средства их самовыражения и реализации.



/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-90-36