В Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В 2017 году в России состоится грандиозное молодежное событие международного масштаба - XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Фестиваль пройдет в Сочи с 14 по 21 октября 2017 года.

Участниками фестиваля станут более 20000 молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На одной площадке соберутся молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных общественных организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Зарегистрировать на фестиваль может каждый желающий молодой человек на официальном сайте фестиваля - russia2017.com.

При подаче заявки необходимо определиться: в каком статусе вы планируете принять участие в фестивале – как участник или как волонтер.

Волонтерский корпус фестиваля составит 7 000 добровольцев из всех уголков России, которые будут ежедневно выполнять важные функции в организации события, встречать участников и гостей, выполнять сервисные работы по обслуживанию мероприятий.

Регистрация для кандидатов в волонтеры фестиваля продлится до 28 февраля 2017 года.

Претенденты стать участником фестиваля по основным тематическим направлениям могут регистрироваться до 15 апреля 2017 года.

Из истории всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Фестиваль молодёжи дважды проходил в Советском Союзе: в 1957 и 1985 году. Он оказал огромное влияние на дальнейшее формирование культуры, искусства и послужил родоначальником многих новаторских для того времени жанров. Именно тогда на Центральном телевидении появилась редакция «Фестивальная», выпускавшая советскую телевикторину «Вечер весёлых вопросов». Позднее этот формат был переработан в известный и любимый всеми и сегодня Клуб весёлых и находчивых – КВН.

Многие города назвали свои улицы в честь значимого масштабного молодежного события. Не стал исключением и Мурманск, в котором одна из улиц получила название «Фестивальная».



Комитет по культуре и искусству Мурманской области