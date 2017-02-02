О проведении III Общероссийского конкурса профилактических программ «Здоровое поколение»

Союз охраны психического здоровья проводит III Общероссийский конкурс профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение» - 2017 для решения задач по сохранению психического здоровья детей и подростков РФ.

Конкурс проводится в соответствии с тремя направлениями:

1. Профилактика нехимических зависимостей.

2. Продвижение ценностей психического здоровья через образовательную и информационную деятельность.

3. Профилактические программы для детей и подростков, реализуемые людьми старшего поколения.

К участию в Конкурсе приглашаются государственные и муниципальные учреждения системы образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, а также некоммерческие организации любых организационно-правовых форм, действующие в соответствии с Российским законодательством на территории Российской Федерации.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 1 февраля по 15 марта 2017 г. (до 17.00) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по электронному адресу: contest@mental-health-russia.ru

По итогам Конкурса лучшие профилактические программы во всех номинациях получат гранты в размере от 100 000 до 500 000 рублей.

С дополнительной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте организатора мероприятия по адресу.

Министерство образования и науки Мурманской области