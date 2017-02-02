Двое жителей Мурманской области задержаны по подозрению в совершении похищения человека

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, 24 января 2017 года в вечернее время двое мужчин, 1995 и 1997 годов рождения, используя автомобиль, по пути следования от моста через пролив Экостровский к городу Кировск Мурманской области, для обеспечения совершения ими же вымогательства, похитили жителя города Кировска, 1993 года рождения, которого переместили и незаконно удерживали в одной из квартир города Кировска, пристегнув его наручниками. Между тем, потерпевшему удалось освободиться самостоятельно и бегством покинуть место своего незаконного удержания.
Злоумышленники установлены и задержаны, им предъявлено обвинение. В настоящее время одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - перед судом заявлено ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения.
По уголовному делу назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.