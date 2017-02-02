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02.02.2017 17:20

Двое жителей Мурманской области задержаны по подозрению в совершении похищения человека

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 24 января 2017 года в вечернее время двое мужчин, 1995 и 1997 годов рождения, используя автомобиль, по пути следования от моста через пролив Экостровский к городу Кировск Мурманской области, для обеспечения совершения ими же вымогательства, похитили жителя города Кировска, 1993 года рождения, которого переместили и незаконно удерживали в одной из квартир города Кировска, пристегнув его наручниками. Между тем, потерпевшему удалось освободиться самостоятельно и бегством покинуть место своего незаконного удержания.
Злоумышленники установлены и задержаны, им предъявлено обвинение. В настоящее время одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму - перед судом заявлено ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения. 
По уголовному делу назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


СУ СК России по Мурманской области 
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