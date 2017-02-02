316 лет назад издали указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту

Флот нужен был России для защиты государства и укрепления его могущества. 2 февраля 1701 года Петром I был издан Указ, в котором царь повелевал начать строительство на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей. Таким образом, было положено начало Балтийскому флоту. Главная база флота располагалась в Кронштадте. Боевая история Балтийского флота началась победой во время 20-летней Северной войны над флотом Швеции. Далее были успешные морские походы 1813-1814 годов. Созданный Петром I флот славен не только одержанными им победами во время военных действий. Балтийский флот внёс огромную лепту в мировую географическую науку своими экспедициями, изобретениями, открытиями. Балтийский флот прославили выдающиеся личности — И.Ф. Крузенштерн, Ф.П. Литке, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, А.А. Попов, С.О. Макаров и многие другие. Корабли балтийского флота 19 столетия были броненосными. Большая их часть в составе Второй Тихоокеанской эскадры была потеряна в русско-японской войне 1904-1905 годов. В начале 1910-х годов флот отстроили заново. В 1918 году Балтийский флот был переименован в Морские Силы Балтийского моря. С момента основания и до 1950-х годов являлся самым крупным и боеспособным соединением военно-морского флота страны. С реализацией программы строительства океанского флота утратил свое первостепенное значение, но и сегодня является основной учебной базой и «кузницей кадров» для ВМФ России. Штаб Балтийского флота расположен в Калининграде, а День Балтийского флота отмечается в России ежегодно 18 мая.



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