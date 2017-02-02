Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
02.02.2017 10:20

Сегодня - День воинской славы России — День победы в Сталинградской битве в 1943 году

2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года, входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы. Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий «А» и «Б». Центр Сталинграда в 1943 году Буквально через четыре месяца советские войска дали решительный отпор врагу — 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контр-наступление под Сталинградом. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. И все же наш народ и бойцы Красной Армии смогли выстоять. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск Ф.Паулюс сдался в плен. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более семисот тысяч советских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Сегодня в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России, а в самом Волгограде установлено множество исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Но самым известным монументом, посвященным защитникам Сталинграда, является «Родина-мать зовет!» на Мамаевом Кургане. 

Источник 
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.31
Евро = 65.03
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.