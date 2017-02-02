В Мурманске пройдет заседание рабочей группы по подготовке и проведению 83 традиционного Праздника Севера

По итогам первого заседания организационного комитета по подготовке и проведению 83 традиционного Праздника Севера и 57 Праздника Севера учащихся 2 февраля 2017 года в Ледовом дворце пройдет заседание рабочей группы по подготовке и проведению 83 традиционного Праздника Севера под руководством заместителя Губернатора Мурманской области Г.И. Стратия.

Будут рассмотрены вопросы о включении спортивных мероприятий в план мероприятий, приуроченных 83 традиционному Празднику Севера, и подготовке к проведению массового лыжного пробега стран Баренц-региона "Лыжня Дружбы", сметы расходов на проведение спортивных мероприятий.



Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области