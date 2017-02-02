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02.02.2017 10:05

Сотрудники СУ СК России по Мурманской области рассказали школьникам об опасности экстремизма и терроризма

Сотрудники следственного отдела по городу Мончегорск СУ СК России по Мурманской области провели профилактические беседы со школьниками 10-11 классов общеобразовательной школы № 1 города Мончегорска Мурманской области.

Свои выступления следователи начинали с определения понятий «экстремизм» и «терроризм», затем рассказали учащимся о сущности идеологии экстремизма и терроризма, их общественной опасности, а также чем это опасно для общества и государства, какая ответственность за преступления в этой сфере предусмотрена российским законодательством. Молодое поколение должно иметь полное представление об угрозе терроризма, способах его проявления и методах борьбы с ним.
В наш стремительно развивающийся информационный век главным помощником не только для взрослых, но и для детей становится Интернет, поэтому особое внимание школьников обращено на общение в социальных сетях, ведь в силу возраста и отсутствия жизненного опыта подростки могут столкнуться с реальной угрозой. Именно в сети Интернет сегодня подростки подвергаются опасности быть завербованными в ряды экстремистских и террористических организаций. Очень важно, чтобы ребята сами понимали и видели опасности, которые их подстерегают во всемирной паутине, и не совершали подобных преступлений.
В завершении встречи школьникам рассказали о телефонной линии «Ребёнок в опасности», что позвонив на «горячую линию», можно передать сообщение о любом происшествии с несовершеннолетними, по вопросам защиты их прав и законных интересов. Работа телефонной линии "Ребенок в опасности" осуществляется дежурной службой следственного управления в круглосуточном режиме.

СУ СК России по Мурманской области 
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