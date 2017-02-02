В Печенгском районе полицейскими возбуждено уголовное дело по факту высказанных угроз убийством

В отдел полиции города Заполярный обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила полицейским, что совместно проживающий с ней в квартире на улице Юбилейная родственник угрожал лишить ее жизни.

Угрозы были высказаны в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве. При этом нападавший направил кухонный нож в область глаз потерпевшей. В сложившейся ситуации угрозу убийством женщина восприняла, как реально осуществимую.

Полицейскими в ходе оперативных мероприятий были опрошены соседи потерпевшей по дому. Они подтвердили, что в указанное время в квартире были слышны крики с угрозами в адрес северянки.

В результате сотрудниками полиции был установлен и изобличен в содеянном гражданин 1961 года рождения. Подозреваемый, как выяснилось, уже был ранее судим за угрозу убийством и нанесение телесных повреждений.

Дебошира доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Стоит отметить, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области