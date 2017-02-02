В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 февраля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 2 ФЕВРАЛЯ
ул. Копытова, 25
С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 3 ФЕВРАЛЯ
ул. Героев Рыбачьего, 17, 22
10.00 – 17.00 ул. Карла Маркса, 36, 38
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08. 30 – 20.00 ул. Максима Горького, 14
ул. Советская, 14
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Загородная, 19
пр. Капитана Тарана, 2, 3
ул. Свердлова, 48, 50, 54
ул. Челюскинцев, 21а, 30а
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 12
ул. Калинина, 45, 52, 69, 71
ул. Шестой комсомольской батареи, 53
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
/ Администрация города Мурманска /