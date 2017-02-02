В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 февраля.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 2 ФЕВРАЛЯ

ул. Копытова, 25

С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 3 ФЕВРАЛЯ

ул. Героев Рыбачьего, 17, 22



10.00 – 17.00 ул. Карла Маркса, 36, 38



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08. 30 – 20.00 ул. Максима Горького, 14

ул. Советская, 14



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Загородная, 19

пр. Капитана Тарана, 2, 3

ул. Свердлова, 48, 50, 54

ул. Челюскинцев, 21а, 30а



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 12

ул. Калинина, 45, 52, 69, 71

ул. Шестой комсомольской батареи, 53



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.





/ Администрация города Мурманска /



