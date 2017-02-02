Сотрудники ГИБДД проводят акцию "Трудности перехода"

Елена Сивонен.

Стартовала всероссийская акция. Проводят ее сотрудники ГИБДД. В Мурманске - первое мероприятие - в детском саду №118. Малышам рассказали о правилах безопасного поведения на дорогах. Проверили и знания родителей - они тоже стали участниками встречи - и воспитателей. Правила простые, но очень важные. В завершение мероприятия - инспекторы вручили всем светоотражатели.

Инспектор по пропаганде отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Мурманской области Евгения Новикова: "В прошлом году на дорогах у нас пострадали больше 140 пешеходов, 41 из них ребенок. Это говорит о том, что нашим пешеходам действительно тяжело переходить через проезжую часть. Особенно трудно детям. Поэтому начало акции мы решили ознаменовать таким вот мероприятием, совместно с детским садом и, конечно, с присутствием родителей".





