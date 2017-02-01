Дополнительные меры профилактики приняты. В регионе отмечен сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но все образовательные учреждения на сегодня открыты

Андрей Зайцев.

В стране продолжает бушевать эпидемия гриппа. В ряде регионов центральной России, Урала и Сибири закрыты тысячи школ, объявлены дополнительные каникулы. В Мурманской области ОРВИ и грипп эпидемические пороги перешагнули на прошлой неделе. Отмечается сезонный подъем. Введены ограничительные мероприятия.

Рост регистрации случаев заболевания гриппом и ОРВИ 26%. В регионе действует постановление о дополнительных мероприятиях на усиление противоэпидемических мер в медицинских и образовательных учреждениях. В больницах и поликлиниках руководители на своё усмотрение могут вводить ограничения на посещения. Остановка учебного процесса происходит в случае отсутствия на уроках 20 и более процентов детей. 39 классов в 15-ти школах области на карантине. При этом ни одно из учреждений региона не закрыто. По данным Роспотребнадзора основные очаги - Мурманск, Кандалакша, Мончегорск и Ловозерский район.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Есть возможность давать задания в дистанционном режиме, использовать сайты. У нас сегодня достаточно средств, которые позволяют сопровождать детей, если приостановлен образовательный процесс. Речь о переносе каникул сейчас не идет, потому что карантинных мероприятий сейчас не введенно на территории ни одного муниципального образования".

Ситуация, в сравнении с прошлым годом спокойнее. Тяжёлых больных нет. Выделено чуть больше 60-ти случаев гриппа.

Начальник отдела управления Роспотребнадзора по Мурманской области Марина Ермакова: "Всё-таки сыграла свою положительную роль прививочная кампания. Мы впервые привили 36% северян против гриппа. А тот вакцинный вирус, который сегодня циркулирует, полностью соответствует тому штамму, который был заложен в вакцины".

Медики напоминают: избегайте мест с большим скоплением людей. При первых признаках заболевания - врача вызывать на дом, а не идти в поликлинику, подвергая риску и себя и других.

Главный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Мурманской области Светлана Диденко: "У нас ещё пик, я думаю, будет ожидаться, поэтому хочется сказать большое спасибо населению, которые откликнулись на иммунизацию".

И ещё: ни в коем случае не заниматься самолечением, но не забывать об элементарной профилактике.

Проветривание, влажная уборка, чистые руки, побольше овощей и фруктов, здоровый образ жизни. Вот те несложные правила, которые известны всем и, которые помогут значительно снизить риск и остаться здоровыми.