Специалисты муниципального учреждения "Мурманские городские парки и скверы" ежедневно следят за целостностью ледяных композиций, установленных во всех округах заполярной столицы

Яков Осетров.

Неустойчивая зимняя погода с метелями и неожиданными оттепелями - внесла коррективы в работу муниципального предприятия "Мурманские городские парки и скверы". Чтобы сохранить ледяные горки и фигуры, порядок приходится наводить в усиленном режиме, каждый день. Следить за скульптурами, которые очень чувствительны к перепадам температур. Как только столбик термометра поднимается до отметки минус 5 градусов и выше, приходится отключают подсветку, чтобы не провоцировать таяние изнутри. Крупных разрушений нет, а мелкие - держат на контроле. Если не будет вандалима, есть шанс, что фигуры продолжат радовать горожан до весны.

Директор МАУК "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "Есть небольшие трещины на входных группах, но за ними смотрим каждый день, как они себя ведут, если что, чтобы вовремя их разобрать, чтобы не было никаких случаев, которые бы привели к травмам".









