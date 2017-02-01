Новый снегопад - новые проблемы. В Североморске провели проверку по обращениям граждан. Итоги рейда

Светлана Деменева.

Новый снегопад принес сегодня новые проблемы пешеходам и автомобилистам. А в большинстве дворов и на тротуарах многих городов еще не везде ликвидировали прошлые капризы небесной канцелярии. В Североморске сегодня состоялся объезд главы по жалобам, указанным в письмах и обращениях горожан.

Зима 2017 стала экзаменом для коммунальных служб и испытанием для жителей. Самым слабым звеном глава администрации Североморска называет вывоз снега. Хотя, конечно, проблем в каждом дворе куда больше. Сегодня стало известно, что график уборки будет нарушен. Он принимается раз в неделю. Но, дорожники не успевают.

Генеральный директор автодорожного предприятия Иван Назаренко: "После метели, мы стараемся, чтобы у нас движения маршрутов автобусов не остановились, и были подъездные пути к больницам, поликлиникам".

У Ирины Нориной - папка с распечатанными жалобами горожан. Много вопросов - кто какую территорию должен чистить. Где муниципальная часть - где зона ответственности УК.

Глава администрации ЗАТО г. Североморск Ирина Норина: "На повороте у дома 11 Сизова- голый лед уплотненным снегом - снежная каша".

А на этом подъеме не только снежная каша. Каша в том - кто должен убирать его. Спор кто, что должен чистить и привел к тому, что к нескольким домам на улице Морской - подъем оказался бесхозным и опасным. По документам - придомовая территория одной УК. Но рядом дома другой. Плюс есть муниципальная стоянка.

Блиц: "Месяц убирают они - месяц мы - в январе, кто убирает? УК "Север". - То есть, в течение месяца УК "Север" отвечает за этот проезд. С сегодняшнего дня с 1 февраля отвечает ваша УК".

Муниципальную стоянку обещает почистить город. Но вот жители дома, рядом с которым она расположена и где на первых этажах есть магазины, военная часть и подразделение администрации, в собственность брать подъем и часть двора не хотят.

Старшая дома на ул. Морская-10 г. Североморск Анна Женевская: "Пока вот этот снежный занос, сказали, давайте - они пройдут, город разгребется и тогда будем решать".

Привести в порядок город быстро не получится. Живем не в Сочи. Малоснежные зимы всех расслабили, считает глава администрации.

Глава администрации ЗАТО г. Североморск Ирина Норина: "Каждый день идет доклад о том, что сколько техники, какие проблемы. Надеемся, что мы с этой проблемой в ближайшее время справимся".

Только за январь в Североморске исполнителям дорожных работ выписано штрафов больше, чем на 2 миллиона. Включая трапы, которые тоже чистят через раз. В постоянно авральных работах, пока не ясно - будут ли сделаны и какие выводы по итогам этой зимы.







