Четко налаженый конструктивный диалог и обмен опытом. Сегодня глава Мурманска встретился с почетными гражданами города-героя

Наталия Бурдина.

Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов встретился с почетными гражданами города-героя. Это - традиция. Для нового мэра большое собрание с заслуженными земляками - первое. На встрече обсуждались актуальные вопросы в сфере развития областного центра и улучшения качества жизни. Среди гостей - руководство "Атомфлота".

Генеральный директор ФГУП "Атомфлот", почетный гражданин города-героя Мурманска Вячеслав Рукша: "Важно, что мы действительно базировались, и будем базироваться в городе Мурманске. И поэтому, конечно, достаточно много задач, которые связывают и предприятие, и каждого работника, в том числе, и меня лично - с городом Мурманском. Я здесь первый раз оказался 8 сентября 1976 года, поэтому хотелось бы, чтобы город, бесспорно, выглядел хорошо".

Руководство города адекватно к критике, на встрече не обошлось и без нее. Ну, а самые интересные предложения по благоустройству Мурманска, имеют реальный шанс воплотиться в жизнь. Именно по инициативе почетных граждан в областном центре был реконструирован сквер "У Тралфлота", установлен памятник "Ждущей". А с 14 года родителям малышей, вместе со свидетельствами о рождении детей, выдаются памятные медали.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Это настолько авторитетные наши земляки. Для меня очень важна эта встреча. Мне важно выслушать мнение каждого нашего почетного гражданина. И это, конечно, каждый эксперт в своем деле и я, конечно, буду руководствоваться их рекомендациями".





