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01.02.2017 18:35

Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер провел пресс-конференцию в рамках "региональной недели"

Анастасия Ярославская.

Официальный повод сегодняшней пресс-конференции депутата Госдумы Алексея Веллера - итоги недавнего съезда "Единой России", который парламентарий назвал деловым и содержательным. Обозначены новые проекты, инициативы. Отдельно Алексей Веллер отметил партийную программу "Парки малых городов" - Мурманск в этом движении пионер и один из показательных примеров. Представитель Мурманской области в нижней палате Парламента обещал во время каждой своей региональной недели встречаться с журналистами, отвечать на любые вопросы по актуальным темам. На этот раз прокомментировал то, как Мурманск пережил снегопады.
Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "Насколько мне известно, в городе Мурманске ни на час не останавливался транспорт, работали все учреждения социальные, работали школы, детские сады, предприятия, производства. Другое дело, действительно, не самая хорошая ситуация сегодня с уборкой снега в городе в целом - это касается и общественных зон, и, конечно же, в первую очередь, это касается дворовых территорий".
Вердикт депутата и бывшего мэра - выводы делать необходимо - можно было минимизировать ситуацию, которая выявила и нехватку техники, и неготовность УК, их явно не оперативное реагирование. Этими вопросами, в том числе, в скором времени займется глава администрации Андрей Сысоев. Сразу после выхода из отпуска.
Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Веллер: "У человека в начале этого года случилась трагедия в семье - умер близкий человек, у Андрея Ивановича есть определенные проблемы с сердцем - это ни для кого не секрет. Я не сомневаюсь, что как только медики разрешат Андрею Ивановичу приступить к выполнению его непростых обязанностей, зная его характер, у меня даже нет сомнений, что на следующий день будет он в городе Мурманске и выйдет на работу".
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