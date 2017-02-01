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01.02.2017 15:25

По поручению губернатора Марины Ковтун правительство Мурманской области разрабатывает комплекс мер поддержки рождения в семьях первых детей

В докладе об итогах 2016 года и задачах на 2017 год губернатор Мурманской области Марина Ковтун особо остановилась на демографической ситуации и дала ведомствам социального блока поручение разработать комплекс мер по поддержке женщин, которые планируют рожать первого ребёнка.

Ход этой работы стал одной из тем рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с министром социального развития Мурманской области Сергеем Мякишевым.

Рост рождений в последние три года в Мурманской области обеспечивался только за счет третьих и последующих детей, констатировал Сергей Мякишев.

«Это прямое следствие исполнения в регионе майских указов Президента и того комплекса мер поддержки многодетных семей, который они предусматривают. Это действительно работает», – сказал Сергей Мякишев.

Как подчеркнула глава региона, сейчас важно сосредоточить усилия на помощи молодым семьям, которые взвешивают решение о рождении первого ребёнка.

«Перспектива ухудшения материального положения заставляет будущих мамочек откладывать решение о рождении первенца. Такая тенденция прослеживается в целом по стране. Объективные демографические проблемы диктуют нам необходимость выработки мер поддержки таких женщин», – отметила Марина Ковтун.

Как рассказал Сергей Мякишев, работа по разработке такого комплекса мер активно идёт: анализируется статистика, определяются необходимые объёмы финансирования, прорабатываются формы поддержки.


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