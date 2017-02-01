Адресность мер соцподдержки: поддержать того, кто находится в тяжёлом материальном положении и действительно нуждается в помощи государства

Елена Сивонен.

Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с министром социального развития Мурманской области Сергеем Мякишевым. Одной из ключевых тем - стала политика адресности мер соцподдержки. Их 59. Но только 10 сегодня - адресные. Систему, подчеркнула глава региона, - нужно совершенствовать.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Работу по адресности нам надо продолжать. Это политика не региональная, это установка федерального центра и сегодня это веление времени. Мы должны поддержать того, кто действительно находится в тяжелом положении, и все свои силы направить на эту категорию людей. Ее нужно в первую очередь выявить".

Сергей Мякишев отметил, что работа по внедрению принципов адресности и нуждаемости в регионе продолжат. В качестве примера, министр привёл вступивший в силу с 1 января этого года Закон Мурманской области об установлении фиксированного размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. Новый механизм начисления сейчас активно доводят до всех профильных учреждений. Ведут разъяснительную работу с населением.

Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев: "Уже в январе люди получат выплату первую, уже в фиксированном размере. Соответствующим образом мы получим уже первую реакцию. На 10 февраля, на ближайшее заседание правительства, мы готовим два проекта постановления об изменении порядка предоставления выплаты в фиксированном размере. Сейчас ведем большую работу с подведомственными учреждениями, по разъяснению механизма, ведем работу с населением".





