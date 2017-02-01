В столице Заполярья состоялась расширенная коллегия министерства образования Мурманской области

Любовь Дубова.

Инклюзивное и коррекционное обучение. Одна из главных тем, которую сегодня подняли на заседании расширенной коллегии регионального минобра. Заполярье участвует в апробации образовательных стандартов для детей с особенностями развития. У родителей есть выбор, отдавать своих чад в коррекционные или обычные школы. Условия для обучения созданы, материально-техническая база и кадры подготовлены. В ближайшей перспективе - появление ассистентов, или тьюторов. Они будут сопровождать северян с инвалидностью во время учебы. Кроме того, в семи муниципалитетах уже работают центры ранней помощи детям с ограниченными возможностями.

Первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира: "С 15 года мы ведем целенаправленную работу по созданию региональной системы ранней помощи, направленной на сокращение численности детей, нуждающихся в специальных условиях для получения образования. До конца 2017 года в каждом муниципальном образовании необходимо создать такие службы".

Особое внимание региональному закону о финансировании образовательной деятельности. Документ предусматривает проведение факультативных занятий. Выбор у школьников - пять часов в неделю. Отдельно прописано обучение часто болеющих детей и находящихся в стационаре. Расходы на многие направления в этом году значительно увеличены.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "В целом этот закон, который плюсом вышел, он больше профинансирован, чем в прошлом году. Это плюсом почти 222 миллиона. Это и обеспечение исполнения всех требований государственного образовательного стандарта. Это направлено в первую очередь на индивидуализацию обучения. На повышение качества образования и, в том числе, это обеспечит исполнение всех Указов президента в полном объеме на территории всей Мурманской области".