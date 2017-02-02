Министерство сельского хозяйства изменило правила перевозки домашних животных по России

Любовь Дубова.

Министерство сельского хозяйства меняет правила перевозки домашних животных. Теперь, чтобы путешествовать с питомцем, не нужно ветеринарное свидетельство. Достаточно багажной квитанции, оформленной в кассе. Но есть исключения. Документы потребуют, если животное везет не хозяин. В коммерческих целях или на выставку. При пересечении границы тоже попросят сопроводительные справки. Нововведения, распространяемые исключительно на Россию, не совсем устраивают ветеринаров. Ведь дать гарантию, что мохнатые пассажиры здоровы, они в этом случае не могут.

Ведущий ветеринарный врач ветеринарной лечебницы города Мурманска Татьяна Гросу: "На сегодняшний момент очень много вопросов, нареканий от владельцев животных, которые негодуют. Почему я должна ехать в поезде с животным , которое не привито от бешенства. Почему у животного нет паспорта, потому что на сегодня данную ситуацию мы проконтролировать не сможем, если не будем заниматься выпиской ветеринарных сопроводительных документов".





