Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
02.02.2017 09:05

Министерство сельского хозяйства изменило правила перевозки домашних животных по России

Любовь Дубова.

Министерство сельского хозяйства меняет правила перевозки домашних животных. Теперь, чтобы путешествовать с питомцем, не нужно ветеринарное свидетельство. Достаточно багажной квитанции, оформленной в кассе. Но есть исключения. Документы потребуют, если животное везет не хозяин. В коммерческих целях или на выставку. При пересечении границы тоже попросят сопроводительные справки. Нововведения, распространяемые исключительно на Россию, не совсем устраивают ветеринаров. Ведь дать гарантию, что мохнатые пассажиры здоровы, они в этом случае не могут.
Ведущий ветеринарный врач ветеринарной лечебницы города Мурманска Татьяна Гросу: "На сегодняшний момент очень много вопросов, нареканий от владельцев животных, которые негодуют. Почему я должна ехать в поезде с животным , которое не привито от бешенства. Почему у животного нет паспорта, потому что на сегодня данную ситуацию мы проконтролировать не сможем, если не будем заниматься выпиской ветеринарных сопроводительных документов".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.31
Евро = 65.03
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.