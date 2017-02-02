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02.02.2017 08:57

Изменения в сфере ЖКХ. "Школа грамотного потребителя" провела урок для представителей общественных организаций области

Анастасия Русинова.


"Урок грамотного потребителя". Для представителей общественных организаций области в рамках партийного проекта "Единой России". Тема - изменения в сфере ЖКХ, которые вступили в силу в январе этого года. Разбор тонкостей законодательства. Так называемые, ученики "Школы грамотного потребителя" задают интересующие вопросы и получают конкретные ответы. В первую очередь, волнует новый порядок начисления платежей за коммунальные услуги. Информацию нужно донести до населения.
Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева: "Структура платежа изменилась и все что касается общедомовых нужд, перешли в состав иных видов услуг. И вот чтобы не потерять свою льготу, по каждой категории, видеть состав ее, льготы, людям важно об этом сказать".
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