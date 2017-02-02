Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
02.02.2017 08:50

"За верность детям". В Кандалакшском районе учредили новый почетный знак для вручения приемным матерям и отцам

Елена Сивонен.

Поощрения ждут родителей-усыновителей, опекунов-попечителей, которые воспитывают ребенка без денежного вознаграждения. К каждому кандидату подход будет строгим, но индивидуальным. Комиссию по награждению уже сформировали. Прошло и первое заседание. На нем из 17 предложенных родителей - одобрили 14 кандидатур. Ну, а в дальнейшем - вручать почетный знак будут мне большем, чем пяти семьям в год.

Начальник отдела охраны прав детства Управления образования администрации МО Кандалакшский район Галина Уварова: "Одно дело попасть в семью в пятилетнем возрасте, другое - в 13-летнем, есть разница. Но усилия родителей будут оценены по заслугам в каждой семье, в которой дети подготовлены и успешно живут самостоятельной жизнью".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.31
Евро = 65.03
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.