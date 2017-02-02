"За верность детям". В Кандалакшском районе учредили новый почетный знак для вручения приемным матерям и отцам

Елена Сивонен.

Поощрения ждут родителей-усыновителей, опекунов-попечителей, которые воспитывают ребенка без денежного вознаграждения. К каждому кандидату подход будет строгим, но индивидуальным. Комиссию по награждению уже сформировали. Прошло и первое заседание. На нем из 17 предложенных родителей - одобрили 14 кандидатур. Ну, а в дальнейшем - вручать почетный знак будут мне большем, чем пяти семьям в год.

Начальник отдела охраны прав детства Управления образования администрации МО Кандалакшский район Галина Уварова: "Одно дело попасть в семью в пятилетнем возрасте, другое - в 13-летнем, есть разница. Но усилия родителей будут оценены по заслугам в каждой семье, в которой дети подготовлены и успешно живут самостоятельной жизнью".