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02.02.2017 08:35

Уникальные снимки, фотоэкспонаты частной коллекции. К юбилею города выйдет книга "Кандалакша. Грани пяти столетий"

Елена Сивонен.

"Кандалакша. Грани пяти столетий". Название новой книги. Ее уже заканчивает Василий Гаркотин. Подарок к юбилею города. В этом году - 500 лет с момента упоминания о Кандалакше в летописях. Издание представляет из себя рассказы. В основном, о XX веке, но и не только - о людях, о предприятиях. Уникальные снимки, фотоэкспонаты частной коллекции. По словам автора, книга - не просто яркий подарочный набор, но и учебник по истории родного города. В свет выйдет уже весной. Тиражом две тысячи экземпляров.
Журналист, краевед, издатель, автор книги "Кандалакша. Грани пяти столетий" Василий Гаркотин: "Сейчас я пытаюсь эти грани отшлифовать, как могу. Обязательно надо показать, что у нас здесь были стоянки первобытных людей, с этого надо начать. Несколько разворотов у меня посвящено тому, что на реке Нива у нас были стоянки, которые можно было бы как-то нашим властям потом отметить. Это тоже при развитии туризма были бы неплохими фишками".
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