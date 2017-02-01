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01.02.2017 14:15

Теория, подкрепленная практикой по актуальным вопросам. В Мурманской областной Думе - семинар для местных глав и представительных органов

Анастасия Ярославская.

В областной Думе сегодня большой сбор - семинар для местных глав и представительных органов. Встреча традиционная - два в одном - теория, подкрепленная практикой по актуальным вопросам, причем, повестку формируют сами муниципалитеты. Задача одна - реализация законов должна повсеместно быть слаженной и упорядоченной - это как раз тот случай, когда важно шагать "нога в ногу". Изменения в нормативную базу идут постоянно, зачастую за ними сложно уследить. Не запутаться в дебрях помогут квалифицированные специалисты. Разъяснительную работу ведут не только областные депутаты, в зале - представители прокуратуры, Минюста. Из первых уст - о трактовках и нюансах. Главным вопросом сегодня - подробный анализ по приведению в соответствие местных конституций, от которых зависит не только согласованность решений, но и жизнеобеспечение. Модератор констатирует - качество муниципальных уставов нередко хромает, проблемы есть.
Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко : "Не всегда в общем-то правильно читаются нормы федеральным законом, ну и, они бывают сложны для понимания и для прочтения именно на муниципальном уровне. Здесь мы вам готовы помочь и работаем со многими муниципальными образованиями, и что называется этот контакт пока позволяет решать возникающие проблемы".
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