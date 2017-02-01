Мурманская область получила весомый грант на создание детского технопарка

Любовь Дубова.

Этой новостью сегодня открыли заседание расширенной коллегии министерства образования. В зале "Лапландии" представители всех учреждений региона - руководители детских садов, школ и колледжей. В повестке несколько актуальных тем. Первая - обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Заполярье участвует в апробации новых образовательных стандартов. Для 6 тысяч ребят с ОВЗ условия в учреждениях созданы. И на ближайшее время планы серьезные. Отдельное внимание - качеству преподавания общественно-научных дисциплин. В списке - история, география, обществознание. В этом году увеличено финансирование профильных классов. На каждого ребенка - 5 часов дополнительных занятий.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "И, конечно, ядром рассмотрения этого вопроса будет формирование гражданской, культурной идентичности личности, вопросов патриотического воспитания. Потому что эти предметы являются ядром формирования базовых национальных ценностей".