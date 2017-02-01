Губернатор Марина Ковтун поздравила с юбилеем народного артиста России Льва Лещенко

Губернатор Марина Ковтун поздравила с 75-летним юбилеем народного артиста России Льва Лещенко. В телеграмме глава региона отметила, что творчество юбиляра – это пример беззаветного и преданного служения музыкальному искусству, способствующего сохранению русских песенных традиций и развитию современной отечественной культуры.

«Ваша творческая деятельность удостоена высоких государственных наград, но уверена, главной наградой для Вас является огромное уважение и любовь не одного поколения благодарных поклонников», – говорится в телеграмме.

Марина Ковтун пожелала юбиляру неиссякаемой энергии, вдохновения для новых свершений и воплощения самых смелых замыслов.



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