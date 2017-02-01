Пенсионный фонд России: с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год

В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку, когда страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а государственные пенсии, включая социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

Поэтому с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год – на 5,4%. Стоимость балла, с учетом которого назначается страховая пенсия, составит 78,28 рубля. Вместе со страховой пенсией на 5,4% вырастет и размер фиксированной выплаты к ней.

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% проиндексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают федеральные льготники. Размер индексации ЕДВ определен исходя из роста потребительских цен за 2016 год.



На 5,4% также будет проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора социальных услуг с 1 февраля вырастет до 1048,97 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.



/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /