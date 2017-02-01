Барк «Седов» готовится совершить два учебных рейса в 2017 году

Навигация учебного парусного судна "Седов" в 2017-м году будет включать два учебных рейса. Первая смена практикантов прибудет на борт парусника в порт Светлый уже в апреле.

В весеннем рейсе № 1-95 экипаж и курсанты барка "Седов" станут участниками сразу двух ожидаемых в Германии морских событий – празднования Дня рождения порта Гамбург и морского фестиваля в Бремерхафене. Майский уикенд в немецком порту Эмден также, несомненно, запомнится юным морякам новизной впечатлений – для большинства практика на борту легендарного "Седова" станет первым заграничным рейсом с заходами в порты иностранного государства.

Смена курсантского состава состоится в порту Светлый, откуда "Седов" отправится в учебный рейс № 2-96. Во время летнего плавания парусник посетит крупнейшие порты Европы и Скандинавии. Команда и курсанты примут участие в международной регате больших парусных судов The Tall Ships Races 2017, а также морских фестивалях "Паруса Ден Хелдера" в Нидерландах и "Ганзейские паруса" в Германии. Конечным пунктом маршрута вновь станет порт Светлый.

Пресс-служба МГТУ