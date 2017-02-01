Жительница поселка Титан Мурманской области, обвиняемая в убийстве, взята под стражу

Яков Осетров.



На брифинге криминалисты следственного управления раскрыли подробности жестокого преступления в посёлке Титан 26 января. Обвиняемая в убийстве женщина взята под стражу. Пенсионерка и ее сожитель, а также их знакомый употребляли спиртные напитки. Гость потребовал в долг 300 рублей - на продолжение банкета. Все закончилось ссорой и поножовщиной. 36-летний мужчина скончался на месте. Женщина признаёт свою вину, ей грозить до 15 лет лишения свободы. Как отмечают следователи, подобные случаи не редкость, виной всему алкоголь.

Руководитель отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Евгений Амбарцумян: "В январе 2017 года на территории Мурманской области наблюдается повышенная регистрация умышленных убийств. Если в 2016-м за год было 50 убийств, то только за январь 2017-го зарегистрировано уже 10".





