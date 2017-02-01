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01.02.2017 14:25

Осуждённых обучили поварской профессии

Осуждённым отряда хозяйственного обслуживания мурманского следственного изолятора №1 вручили свидетельства об окончании курса обучения в профессиональном образовательном учреждении №29 по профессии «Повар».

Цикл обучения по данной востребованной на рынке труда профессии стартовал в СИЗО-1 1 сентября и был завершён 30 декабря защитой письменных квалификационных работ.
Всего обучиться искусству приготовления пищи пожелало 20 осуждённых, за четыре месяца прошедших полный курс обучения по очно-заочной форме.
Аттестационная комиссия постановила выдать свидетельства о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих по профессии «Повар» всем обучающимся, шестерым из которых присвоен третий разряд, двенадцати - второй, а двое самых способных смогли получить даже 4-й разряд.
В настоящее время семеро новоиспечённых поваров уже работают по профессии на пищеблоке следственного изолятора.
Всего при учреждениях региональной УИС осуществляют деятельность четыре федеральных казенных профессиональных образовательных учреждения ФСИН России. В 1-м полугодии 2016-2017 учебного года уже обучено 243 осужденных по 11 различным специальностям, востребованным как в самих учреждениях, так и на рынке труда области . В настоящее время проходят обучение в профессиональных училищах при колониях 333 человека. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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