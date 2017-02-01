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01.02.2017 17:20

Социально ориентированные некоммерческие организации Мурманской области могут получить субсидию на проведение выездных выставок

Комитет по культуре и искусству Мурманской области объявляет прием заявок на участие в конкурсе на право получения в 2017 году субсидии из областного бюджета на оказание услуг по организации и проведению выездных выставок. 

Соискателями на получение субсидии в размере до 500 тыс. рублей могут выступать социально ориентированные некоммерческие организации Мурманской области, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства. 

На конкурс выставляется один лот, включающий предоставление услуг по организации и проведению цикла выездных художественных выставок, посвященных 80-летию со дня образования Мурманской области и пропагандирующих средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства исторические достижения региона в различных направлениях деятельности, популяризирующих традиции и новаторство в области культуры. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 марта в Комитете по культуре и искусству Мурманской области (183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, 3). Контактное лицо – Анисимова Ольга Васильевна, тел. (8152) 486-595.

Дополнительная информация размещена на сайте Комитета по культуре и искусству Мурманской области в разделе«Документы».

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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