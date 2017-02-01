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01.02.2017 17:00

Мурманский областной художественный музей приглашает на открытие выставки работ «Клуб’ОК» в рамках праздника ремёсел «День клубов»

3 февраля в 17.00 в Доме ремесел Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Книповича, д.23а) состоится открытие выставки работ «Клуб’ОК» в рамках праздника ремёсел «День клубов». Тема праздника – «Все дело в шляпе».

На выставке будут представлены работы членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. 30 января  с 14.00 до 17.00 участники коллектива могут предоставить на выставку свои лучшие работы, созданные за последний год.
Выставка будет работать с 3 февраля по 5 марта 2017 года. В период выставки пройдут Дни открытых дверей клубов Школы ремесел. График проведения будет размещен на сайте Мурманского областного художественного музея.


/Мурманский областной художественный музей/
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