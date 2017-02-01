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01.02.2017 16:40

В прокуратуре области подведены итоги конкурса детского творчества, посвященного 295-летию органов прокуратуры и 95-летию прокуратуры Мурманской области

Прокуратурой области подведены итоги конкурса детского творчества, посвященного 295-летию органов прокуратуры и 95-летию прокуратуры Мурманской области.

В конкурсе приняли участие учащиеся более 50 образовательных организаций области, которыми представлены рисунки, поделки из пластилина, полимерной глины, дерева, картона, аппликации и др. Всего на конкурс представлено 226 работ.
Все работы, представленные на конкурс, были высоко оценены членами жюри. Комиссией прокуратуры области выбрано 38 работ (18 рисунков и 20 поделок), которые отмечены призовыми местами. Все рисунки размещены на календаре прокуратуры области на 2017 год.
Первое место в номинации «Лучший детский рисунок» заняли Никонов Иван (г. Москва), Згадов Артем, Мартынова Александра, Сорманова Екатерина; второе место - Губанова Полина, Слепухин Павел, Арефьева Валерия, Самойлова Валерия, Гирфанова Диана; третье место - Терентьев Захар, Муравьев Никита, Бажулина Екатерина, Макурина Полина, Ткач Максим, Кошарова Полина, Кычин Никита, Жишкевич Лиза, Ходак София, Шкуренко Алексей.
В номинации «Лучшая творческая работа» первое место заняли Шабалова Людмила и Ручьевой Никита, Смекалова Ксения, Журавлев Арсений, Сергеев Максим, Рубашкина Екатерина, Руссу Дария, Батуро Алина, Шарапов Артем, воспитанники 2 логопедической группы МБДОУ г. Мурманска № 87. Второе место в данной номинации заняли Калачева Мария,
Алимирзаев Амир и Чудайкина Настя, Шваков Сергей, Комар Василиса, Панкратов Святослав; третье место - Букия Ксения, Шабанов Дмитрий, Соловьев Дмитрий, Самохвалов Ярослав, Коновалова Вера, Аленцынович Полина.
По итогам конкурса в прокуратуре области организована выставка лучших работ. Работы также выставлялись в Мурманской областной филармонии во время празднования Дня работника прокуратуры Российской Федерации.
Победители конкурса детского творчества награждены грамотами и призами. Всем участникам конкурса прокуратурой области также подготовлены благодарственные грамоты.


Прокуратура Мурманской области
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