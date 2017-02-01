О проведении Всероссийского конкурса «Успех и безопасность»

Министерство образования и науки Мурманской области сообщает об изменении сроков проведения Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».



Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 01.03.2017 пройти регистрацию на web-сайте оператора Конкурса - Межрегиональной ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон» www.aetalon.ru в разделе «Конкурсы», заполнить электронные заявки и сведения об организации.

Конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда.

По результатам Конкурса утверждаются рейтинги организаций, характеризующие уровень производственного травматизма, условий труда и организации работ в области охраны труда, а также рейтинги субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований, характеризующие эффективность системы государственного управления охраной труда.

Подробнее о Конкурсе можно ознакомиться на сайте Комитета по труду и занятости населения Мурманской областиhttp://murman-zan.ru в разделе «Труд и занятость/ Трудовые отношения/ Конкурсы».

Министерство образования и науки Мурманской области