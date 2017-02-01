8 человек получили травмы в ДТП в Мурманской области за минувшие сутки

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 8 человек получили травмы.

Так, 31 января около 7 часов в районе дома по проспекту Металлургов города Мончегорска водитель, управляя автомобилем «Митсубиши Оутлендер», по предварительной информации не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ», который осуществлял перевозку пассажиров по маршруту №11. На момент происшествия в маршрутном транспортном средстве находились 13 пассажиров. В результате происшествия водитель и 5 пассажиров маршрутки получили травмы.

31 января примерно 8 часов около дома на улице Сосновая города Апатиты водитель, управляя автомобилем «Фольксваген", при выполнении обгона, выехал на встречную полосу движения, где допустил наезд на мужчину 22 лет, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.

31 января примерно в 12 часов на 3 километре автоподъезда к ГОК "Олений ручей" водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ», не соблюдал дистанцию до движущегося впереди автомобиля. В результате произошло столкновение, водитель автомобиля «КАМАЗ» обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 415 нарушений Правил дорожного движения.

29 нарушений допущено пешеходами, 9 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 3 водителя.

Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 219 нарушений ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 86 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД России по МУрманской области