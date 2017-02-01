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01.02.2017 15:40

В Мурманском областном художественном музее состоится мероприятие, посвященное 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда

3 февраля в 14.00 в большом зале Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13, Мурманский областной художественный музей, 2 этаж) состоится мероприятие «День воинской славы России», посвященное 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда.

В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, члены общественной организации «Жители Блокадного Ленинграда» и североморские кадеты. Для гостей музея прозвучат песни военных лет и советской эстрады 1950-1980-х годов в исполнении североморского  народного ансамбля сольного пения «Виола», а также будет прочитана лекция, посвященная художникам-блокадникам.
 
/Мурманский областной художественный музей/
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