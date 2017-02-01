Прокуратура города Апатиты обратилась в суд с требованием заблокировать в сети « Интернет» страницы с незаконной информацией

Прокуратурой города Апатиты в порядке надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, законодательства о налогах и сборах проведен мониторинг сети «Интернет», в ходе которого выявлены страницы с информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

На интернет – страницах в открытом доступе размещена информация о различных схемах и способах обналичивания денежных средств, в том числе посредством «фирм-однодневок», влекущие уход от уплаты налогов и сборов.

Предложенные схемы описывают действия, которые, в зависимости от цели обналичивания и размера незаконно полученных доходов от неуплаченных в бюджет налогов, запрещены нормами уголовного законодательства. Кроме того, размещена информация о механизмах и способах дачи «откатов» закупщикам, пропагандирующая и поощряющая взяточничество.

Фактическое применение распространяемой информации может повлечь совершение преступлений и привлечение к ответственности.

По результатам проверки прокуратура города в судебном порядке потребовала признать выявленную информацию запрещенной и заблокировать свободный доступ к интернет-страницам.

Исковые заявления находятся на рассмотрении.

Прокуратура Мурманской области