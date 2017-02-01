В выставочном зале областного художественного музея открывается выставка работ учащихся мурманской детской театральной школы

Сегодня в 17.00 в выставочном зале Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, областная филармония, II этаж) состоится торжественное открытие выставки «Двадцать разноцветных лет». На ней будут представлены 40 графических и живописных работ учащихся отделения «Основы художественно-постановочной работы» мурманской детской театральной школы.

В творческом отделении ребята получают азы по предметам «Изобразительное искусство», «Бутафория», «Технологии прикладного творчества», оформляют учебные спектакли и концертные программы театральной школы. Благодаря этому юные творцы узнают больше о таких востребованных профессиях современного театра, как художник-бутафор, художник-гример и художник-сценограф. Долгое время отделением руководит Олег Истомин.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /