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01.02.2017 14:20

В Мурманске задержан водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД в Мурманске у дома по улице Пархоменко был остановлен автомобиль «Митсубиси». Водитель 1969 года рождения, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови мужчины в размере 1,275 мг/литр подтвердила процедура медосвидетельствования.

Полицейские установили, что в 2014 году гражданин уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и лишен права управления транспортным сердством.

По факту повторного вождения в нетрезвом виде в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Всего в течение января текущего года дорожные полицейские Мурманской области выявили 22 водителей, которые повторно сели за руль транспортного средства в состоянии опьянения, в отношении них были возбуждены уголовные дела. 14 бывших автолюбителей уже осуждены по ст. 264.1 УК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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